Örömmel jelentették be a napokban, hogy elérhető a július 24-28. között megrendezésre kerülő WorldBike Week részletes programterve. A teljesség igénye nélkül mutatjuk, hogy mi várható: Három zenei helyszínnel készülnek: HRT Nagyszínpad, ahol híres magyar zenekaroktól lesz hangos a Kútvölgy. Borsodi Rock Sátor és Alfa Party Sátor, ahol a szuper koncertek után kezdődik az élet és garantáltan mindenki megtalálja a számára megfelelő zenei stílust. Idén is megrendezik a KTM Centrum-Motorex Hill Climb Kupát, ami az országban egyedülálló verseny. Lesz iszapgyorsuló verseny, ahová csak a legbátrabbak merészkednek be.

A motoros találkozó programjai

Különleges Sugármeghajtású Motor Showt is láthatnak, az egyenesen francia országból érkező Claude Boissel bemutatásával.

Sok más program is várható, ügyességi versenyek, Superenduro, Indiánbeavatási szertartás, motoros túra, motoros felvonulás.

A WorldBike Week oldalon minden részletet, időpontot megtalál, aki szeretne felejthetetlen négy napot eltölteni a Kútvölgyben.