Helyi humán fejlesztésekre nyert európai uniós támogatást több Heves vármegyei önkormányzat derül ki a pályázati adatbázisból. A napokban tizennyolc pályázat eredményét hirdették ki, ezek között volt önállóan induló helyhatóság és konzorciumba tömörül önkormányzatok projektje is, összesen negyven települést érintenek a tervezett programok. A települések különböző problémákkal küzdenek – fiatalok lehetőségeinek hiánya, elidősödés, hátrányos helyzetű csoportok, kisebbségek –, ennek megfelelően a megvalósítani tervezett tevékenységek, programok sem egyformák. Vannak, ahol elsősorban a hátrányos helyzetű csoportokat, azon belül a nőket, a mélyszegénységben élőket, romákat, a fogyatékkal élőket, valamint a gyermekeket és az időseket célozzák. A tevékenységekbe, szolgáltatások igénybevételébe történő bevonásuk a megvalósítás során prioritás lesz, de várnak minden más helyit is. A programok között lesznek bűnmegelőzésiek, szociális befogadást segítők, gyerekjóléti ellátást hozzáférhetőbbé tévők, egészséges életmódot, informatikai tudást segítők, fejlesztők és sok más is, mint sportolási lehetőség biztosítása, vagy táborok szervezése, gyerekek tanulását segítők, életmódot, helyi gasztronómiai hagyományokat megismertetők.

A legkisebb támogatást Ecséd kapta, 50 millió forintot fordíthat saját programjára, majd Kerekharaszt és Nagykökényes közös, 90 millió forintos pályázata következik, a harmadik legkisebb összegű projekt pedig Tarnaméra, Tarnazsadány és Tarnabod konzorciumának 110 milliós programja. A többi pályázat jellemzően 170-300 millió forintot kapott, a legnagyobb összegűek Kerecsend, Mezőtárkány önálló, valamint Tenk, Heves, Nagyút és Erdőtelek közös, 300-300 millió forintos programjai. A nyertes települések főként a Gyöngyösi, a Hevesi és a Hatvani járásból kerültek ki, de vannak a Füzesabonyi és az Egri járásból is.