A különböző szakmák közül a leglátványosabb növekedést a közigazgatásban (40,5 százalék) és a vendéglátás, idegenforgalomban (39,6százalék) feladott álláshirdetések száma produkált a vizsgált időszakban, csökkenést pedig a mezőgazdaság, környezet (-24,1 százalék), a mérnök (-14 százalék) és a gyártás, termelés (-13 százalék).

Csak két vármegyében csökkent az álláshirdetésekre jelentkezők száma

Országos szinten kétszámjegyű emelkedés volt az egy álláshirdetésre eső jelentkezésszámban a IT üzemeltetés, telekommunikáció (40,3 százalék), a közigazgatás (36,9 százalék), a cégvezetés, menedzsment (35,3 százalék), az IT programozás, fejlesztés (31 százalék), az adminisztráció, asszisztens, irodai munka (23,7 százalék), a szállítás, beszerzés, logisztika (23,7 százalék), a marketing, média, PR (23,3 százalék), a szakmunka (20,9 százalék), a vendéglátás, hotel, idegenforgalom (17,7 százalék), a mérnök (17,1 százalék), az építőipar, ingatlan (17 százalék), a fizikai, segéd, betanított munka (16,1 százalék), a HR, munkaügy (13,5 százalék), az ügyfélszolgálat, vevőszolgálat (12,7 százalék), valamint az értékesítés, kereskedelem (11,5 százalék) kategóriákban hirdetett pozícióknál az előző év második negyedévéhez képest.

– A vármegyénként elérhető lehetőségek nagyon eltérőek az országon belül, lokációtól függően változik, hogy találkozik-e a kereslet és a kínálat – mondta Tüzes Imre.

– Ennek kiegyenlítésére bizonyos szakmák esetében kézenfekvő megoldás lehet a home office engedélyezése, amit sok cég felismert és ez tetten is érhető a Profession.hu-n aktivált hirdetésekben. A bérek feltüntetése mellett ezzel a lehetőséggel is versenyelőnyre tehetnek szert a munkáltatók a többi hirdető között, és akár az ország távolabbi pontjából is szerezhetnek értékes munkaerőt. Ahol pedig nem megoldható a távoli munkavégzés, a cég utazási támogatással segítheti az ingázó kollégákat, amely információ szintén vonzó lehet a távolabb lakó álláskeresőknek – tette hozzá a szakember.