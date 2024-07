Augusztus 5-10. között az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ad otthont a Hittel az Egyetemen (HEGY) keresztény gólyatábornak. A résztvevőket többek között imaestekkel, előadásokkal, közösségi és kulturális programokkal, valamint koncertekkel is várják. A fiatalok kerekasztal beszélgetésen találkozhatnak a Bagossy Brotherssel, beszólhatnak a papnak, de még a lelkésznek is, lesznek sportprogramok és bál is. A frissen felvett hallgatókat több magyarországi egyetemről érkező önkéntesek segítik, hogy eligazodjanak intézményük ügyeiben, életében. A gólyatáborba július 28-án éjfélig lehet jelentkezni a hittelazegyetemen.hu oldalon.

Idén Egerben rendezik a HEGY keresztény Gólyatábort

Forrás: hittelazegyetemen.hu