A HUMDA ebben az évben is megrendezi a Nagyvasak Harca Amatőr Túraenduro Challenge-t. Augusztus utolsó hétvégéjén, 30-31-én a tavalyihoz hasonlóan Nagyvisnyó ad otthont a rendezvénynek, amelyen első alkalommal rendezik meg a BMW GS Kupát. Az előző évihez hasonlóan idén is ki lehet majd próbálni kétkerekűeket a kiállító importőrök, kereskedők jóvoltából, s a szervezők gyerekeket is várnak, akik elektromos motorokkal próbálhatják ki magukat az tárt ügyességi pályán.

- Hagyományteremtő szándékkal indítottuk útjára tavaly a rendezvényt, a HUMDA beállt mögénk és idén is szakmai, valamint anyagi támogatást biztosít a programoknak. Tavaly egynapos, idén viszont kétnapos lesz a rendezvény, pénteken szeretnénk terepmotorozást biztosítani a versenyzőknek, és mindkét napon nívós koncertekkel készülünk – mondta Csőgér Bálint polgármester.

Kifejtette, a tavalyinál több kiállító biztosít majd ingyenes tesztvezetési lehetőséget a legújabb túramotorokkal a látogatóknak, a regisztrációs felület augusztusban lesz majd elérhető. A szervezők bíznak abban, hogy nem lesz akkora hőség, mint amekkora tavaly volt, de az eső sem fog esni.

