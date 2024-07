Ebben az évben augusztus 18-ig tart nyitva a nagyvisnyói Military Motor Museum. A nyaranta kiállított tárlatban idén is vannak újdonságok. A vendégeket egy „páncélautó” fogadja a bejáratnál. A régi nagy terv, a Kincs ami nincs filmben feltűnő Anulu páncélautója nem valósult meg, ehelyett egy gyerekjátékot szerzett be az egyesület. Hézser Péter, a múzeum alapítója elmondta, továbbra is fegyverellenesek, s bár a gyerekekben bennük van a katonásdi játék, ennél tovább azonban szerinte nem kellene menni felnőtteknek sem.

A gyűjtemény, illetve a kiállított járművek évről-évre változnak. A motorok között például idei újdonság egy 44 esztendős, mindössze 15 ezer kilométert futott, első szériás BMW R80G/S enduro, ami visszahozta a boxer motort a köztudatba. Újdonsága az egyágú hátsó lengővilla volt, így mindössze három csavar tartotta a kereket. A típussal Paris-Dakarokat nyertek, készült belőle Paris-Dakar verzió is, rengeteg újítása volt, gyorsasága és erőssége mellett a megbízhatóságának köszönhette sportsikereit.

Hézser Péter elmondta, ebből a típusból és más motorokból vannak Paris-Dakar kiadások, amelyeket szeretnének majd kiállítani, az augusztus végi Nagyvasak Harcának is örülnek, hiszen a BMW gyári versenyt rendez Nagyvisnyón. Ismeretei szerint bár nem a 80-asból, de a 65-ösből készültek katonai motorok is, a skandináv országokban és Hollandiában rendszeresítették őket.

A múzeum idén több terepjáró autóval bővült kicsi, közepes és nagyibb méretben. Az 1954-es Willys Jeep kisebb a raj Gazoknál, de fordulékonyabb, mozgékonyabb, kompaktabb autó. Jól bírja az emelkedőt is.