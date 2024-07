A melanoma kialakulásának kockázatát növelheti a többszöri leégés vagy az eltérő formájú anyajegyek is

Növelheti a melanoma kialakulását az, ha valaki sokszor leég, főleg gyermek- vagy fiatalkorban. Az erős napfénykitettség is jelenthet problémát, akár a tűző napon való munkavégzés, akár a nyaralás alatti sűrű napozás, de a túlzott szolárium használat is jelenthet problémát. Kockázatot jelenthetnek a felnőtt korban két centiméternél nagyobb veleszületett anyajegyek és az eltérő formájú, méretű vagy színű, valamint a nagyszámú feketés anyajegyek is. Magasabb a kockázat abban az esetben is, mikor a családban előzetesen már fordult elő rosszindulatú bőrdaganat. Jobban oda kell figyelniük magukra azoknak, akiknek 1-es fotótípusú bőrük van. Végül pedig érdemes odafigyelni, hiszen az immunrendszer meggyengült működése is növeli a melanoma kialakulásának kockázatát.