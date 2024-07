– Idén 17. alkalommal tartjuk meg falunapunkat, amely 15 évig Kakasfesztivál volt, de az utóbbi 2 alkalommal már Röfifesztiválra váltottunk, mert a helyiek úgy érezték, hogy kakasból már mindent megfőztek, amit lehetett, egyszerűbb alapanyagból változatosabb ételeket szerettek volna. Idén ínyenc Röfifesztivált tartunk, 20 főzőcsapat főz sertésből, a tacótól kezdve, a sült húson át a töltött káposztáig mindenféle étel készült. Testvértelepülésünkről, a felvidéki Szádalmásról is érkezett csapat helyi étellel, s a szomszédos falvak is képviseltetik magukat, büszkék vagyunk rá, hogy a szomszédos Nagytálya minden alkalommal itt van velünk – mondta Hanuszik Csaba, Maklár polgármestere. Hozzátette, hogy az önkormányzat főzőcsapatán kívül a Füzesabonyi Kertbarátok Köre, illetve Nagyvisnyó is főz Makláron, tavaly ők voltak az elsők.

Maklár testvértelepüléséről, a felvidéki Szádalmásról is érkeztek a falunapra

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Orosz József, Nagytálya polgármestere hangsúlyozta, hogy mindig részt vesz egymás rendezvényein a két település, hiszen rokonok, barátok élnek egymás mellett a két összenőtt faluban. Mint mondta, gyakorlatilag csak közigazgatásilag különböznek, együtt élik meg a hétköznapokat. Elmondta, már vittek haza első helyezést, a főzőcsapatot mindig Birinyi Zoltán alpolgármester szakács szakoktató vezeti, aki mindig újdonsággal készül, idén flekken tarja készült. Orosz József elmondta, augusztus 10-én a Nagytályai Gulyásfesztiválra várják vissza a Makláriakat.

A csapatok egész délelőtt főztek, déltől szakmai zsűri értékelte az ételeket. Stiller Tamás séf vezette a szakmai zsűrit. Elárulta, hogy rendkívül változatos ételek készültek, a versenyzőknek pedig kézműves termékeket is bele kell építenie a receprúrába. A főzőverseny melletti programok délelőtt a gyerekeknek szóltak, ugrálóvár, kézműveskedés várta őket. Délután zenés programok, Zséka és a Melódia kamarakórus lépett fel, illetve egy motoros kaszkadőr is érkezett Maklárra. Átadták a Maklár Községért díjat, melyről a polgármester elmondta, két olyan helyi óvónő kapta meg, akik évtizedek óta dolgoznak a maklári közösségért. Sumi Ágnes Matild évtizedes pályafutása mellett a faluszépítő egyesület vezetője, a futóegyesület alapítója és lelkes közösségépítő. Juhászné Fabóczki Zsuzsanna pedig 40 év után ment nyugdíjba a helyi óvoda vezetéséből, munkája nyomán összetartó közösség jött létre. Fellépett a nemrégiben alakult helyi gyermek Baglyos néptáncegyüttes is, illetve maklári tehetségek és sportolók is bemutatót tartottak.