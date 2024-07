Kápolna épül a Macskaárvaház Alapítvány telephelyével szemben Kápolnán. Az alapítvány szeretné, hogy a szakrális építmény az állat- és természetvédelemre hívja fel a figyelmet. Az épületbe az erdélyi művész, Kónya Anna 4 freskót is készít, ezek például Árpád-házi Szent Erzsébetet, Assisi Szent Ferencet és Nivelles-i Szent Gertrúdot ábrázolják majd, illetve Temesvári Pelbártot, aki az esztergomi ferences kolostorban élt és annak házfőnöke volt, továbbá helyet kap Girolamo Savonarola - a világ első és egyetlen keresztény köztársaságának létrehozója, a Keresztény Egyház mártírja, aki a húsevés elhagyását népszerűsítette.

A leendő kápolnai kápolna egyik freskója

Forrás: Anna Konya Abstract Art/Facebook

A kivitelezést az egri székhelyű Bódi Művek végzi, Bódi Zsolt képviselő a munkát részben önkéntes alapon ajánlotta fel. A kápolna megépülését támogatja a Magyar Bankholding is Bóday Pál a macskaárvaház vezetőjének elmondása szerint. Bóday elmondta, hogy a kápolna a közösségi erdejük mellé épül és az épület mellé egy kis tavat is szeretnének, hogy a kisvizes élőhelyek jelentőségére is felhívják a figyelmet.

– Úgy gondolom, hogy fontos felhívni a figyelmet arra, hogy szentjeink, az egyházi személyes is fontosnak tartották a természetet, az állatvilágot és ezek tiszteletét – fogalmazott Bóday Pál.

A kápolnai kápolna megvalósításának anyagi és szakmai támogatói: