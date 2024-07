Korábban már portálunk is írt a helyiek kedvencéről, melyből kiderül, hogy Koch Kristóf a kávézók hangulatával kapcsolatban hiszi azt, hogy, minden helynek van egy rezgése, egy hangulata, amit már belépéskor érezni lehet. Ehhez a hangulathoz tud tenni, vagy elvenni a tulajdonos, illetve az ott dolgozó személyzet. Ez a jelenség pedig sokszor meghatározó lehet az adott hely jövőjét és kialakult közösségét illetően.

Munkájában is fontosnak tartja a közösségépítést. Mint mondta, saját példájából kiindulva, sikertörténetet könyvelhet el. Napjaink rohanó világában észrevette, hogy az embereknek sokszor nagy szükségük van egy kis beszélgetésre, kiszakadva a mindennapokból és ez az, amit vendégeinek nyújt a kávézójában. Ma már több területtel is foglalkozik, a kávé mellett sör-, és borkóstolókat, valamit tematikus napokat és rendezvényeket is szervez.