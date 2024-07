Pétervásárán nagy megtiszteltetés érte az önkormányzatot, amikor e-mail érkezett Gróf Keglevich Miklóstól, hogy Magyarországra látogat és szeretné felkeresni a Keglevich család ősi székhelyét, a Keglevich kastélyt. A látogatásra elkísérte két lánya: Alexia és Flavia, valamint felesége, Mária is. A hivatalos találkozó helyszíne a városháza volt, ahol Eged István polgármester fogadta a vendégeket. Ezt követően megtekintették a Szent Márton Katolikus Templomot és a Keglevich kastélyt - tudtuk meg Pétervására Város Hivatalos Facebook Oldaláról.

Gróf Keglevich Miklós és családja

Forrás: Pétervására Város Hivatalos Facebook Oldala

Pétervására múltja jelentősen összefonódott a család történetével, építkezéseivel. Erről számos érdekes történetet mesélt Eged János, aki helytörténészként maga is rengeteg anyagot összegyűjtött a család múltjáról. Miklós gróf és családja tiszteletüket tették a templomban található családi nyughelynél, valamint gyönyörködtek a kastély lovagtermének impozáns freskóiban is. A vendégek nagyra értékelték a szívélyes fogadtatást és biztosították arról vendéglátóikat, hogy hamarosan unokájával is felkeresi a várost.