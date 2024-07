Délután két órakor kerül be a kórházi hídról egyszerre háromezer napszemüveges gumikacsa, hogy folyamatos tolakodás-lökdösődés közepette megtegye a 360 méteres távot a célig, a Végvári vitézek teréig.

Valamennyi kiskacsa hasán lesz egy szám, amelyhez egy kacsajegy tartozik. Azokból egyet 800 forint adományért bárki megvásárolhat, s ezzel indíthat a megméretésen egy versenyzőt. Az első harminc célba érő kacsa tulajdonosa tárgyjutalomban részesül, s azt a helyszínen azonnal meg is kapja.

A versengés fődíja egy kerékpár.

A szóvivő azt is elárulta, hogy az esemény bevételéből az egri Szivárvány Óvoda Remenyik Zsigmond utcai Eszterlánc Tagóvodájában sószobát alakítanak ki.

Kacsajegyek már kaphatók az egri Tourinform Irodában a Bajcsy-Zsilinszky utca 9. szám alatt, Siposné Marikánál, aki a 06/20-317-1818-as telefonszámon érhető el, továbbá a Szivárvány Óvoda székhelyén a titkárságon a Kertész utca 100., s az Eszterlánc Tagóvodában a Remenyik Zsigmond utca 17. szám alatt, valamint a Rotary Club Eger tagjainál. Információt kérhetnek a [email protected] címen.