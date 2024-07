Az EKKE tájékoztatása szerint pedagógusképzésre a felvettek közel fele (47 százaléka) iratkozhat be, a legnépszerűbbek ezek közül a gyógypedagógus- és az óvodapedagógus szakok voltak, valamint az államilag támogatott, rövid ciklusú tanárképzések. Gazdaságtudományi képzéseken 340-en, informatikán és sporttudományi képzéseken több mint 200 hallgató tanulhat. Sok hallgatót vonzott a művészeti képzési terület, s ezek közül is kiemelkedően népszerű a tervezőgrafika, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret alapszak. Első alkalommal indít az intézmény biológus, illetve a mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterszakokat. A természettudományok iránt is nőtt a kereslet, az előző évhez képest harmadával tanulhatnak többen ezen a területen.

A pótfelvételi eljárás július 30-án indul és augusztus 7-ig tart. Aki nem nyert felvételt a július 24-i ponthatár-megállapítás során, vagy nem jelentkezett az általános felvételi eljárásban, a pótfelvételin nyújthat be jelentkezést egyetemünkre valamennyi képzési területen.