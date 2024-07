Az alig négyszáz lelkes Ivádon ráébredtek, a jó focihoz nemcsak jó csapat kell, hanem jó szurkolótábor is. Nem mindenkinek adatik meg, hogy élőben kövesse a nemzetközi sporteseményeket. Erre az észak-hevesi, szegény falvakban csekély az esély. Ám ha fociról van szó, ott is megdobban a szív, s az együtt szurkolás vágya. Ivádon az EB ideje alatt többször is szerveztek a focipályán közös szurkolói estet, ahol óriás kivetítőn követhették az eseményeket. A legutóbb vasárnap este ültek ki, hogy végignézzék az EB utolsó mérkőzését, a döntőt.

Kis falu nagy szurkolása, így telt a foci EB Ivádon

Az élő közvetítés ideje alatt mindenki remekül szórakozott. A hőség kicsalta a családokat a szabadba, akik nemcsak a kivetítőt bámulták, hanem nyársaltak, s a szervezők gulyással is készültek a rangadóra. A büfében ezúttal is fél áron mérték a hideg sört. Hangulatos vasárnap estét tölthettek együtt az ivádiak, köszönhetően az önkénteseknek, akik rászánták idejüket a szervezésre.