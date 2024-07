Két év után tért vissza Parádra a STIHL Timbersports sportfavágó versenyszéria július 13-án szombaton. A Palóc napok programsorozat részeként a nyári kánikulában 12 versenyző mutatta meg tudását a Martin Komárek Emlékversenyen, és a fordulatos megmérettetést ismét a hazai pályán fát vágó Strúbel Bence nyerte meg – méghozzá magabiztosan. Ezzel pedig készülhet a nemzetközi kvalifikációs versenyre - adta hírül az Erdő-Mező Online portál.

STIHL Timbersports favágó verseny, 1. Strúbel Bence 2. Juszkó Zsolt 3. Andráska Zoltán

Forrás: erdo-mezo.hu

A tudósításban arról írnak, hogy Strúbel Bence nem veszített a Mátrában, s ismét fiatalok álltak a dobogóra. Beszámolnak arról is, hogy egyre erősebben látszanak a generációváltás jelei a hazai STIHL Timbersports mezőnyön, miközben a tapasztalt – sok esetben alapító - versenyzők továbbra sem adják könnyen a legjobb helyezéseket. Jó példa erre, hogy az 50 éves Bozsó Zoltán tavaly szeptemberben országos bajnok lett, de 58 évesen Juhász István és 55 évesen Strúbel József Dedi is rendre dobogósok. Ennek a fantasztikus korosztálynak a versenytapasztalatával tehát a fiataloknak folyamatosan meg kell küzdeniük. Karádhoz hasonlóan ezúttal is abszolút az újabb generációnak kedvezett a mátrai levegő, hiszen a kétszeres magyar bajnok Bozsó Zoltán már az első fordulóban rontott, és egy utolsó helyes Stock Saw, valamint egy szokottnál sokkal rosszabb Standing miatt hamar be is kellett fejeznie a versenyzést. Mivel a hétszeres magyar bajnok Juhász István ezen a Mátra Kupán nem indult, így Strúbel József képviselte a korosztályát a verseny végéig, és negyedik helyen zárt.

Strúbel Bence

Forrás: erdo-mezo.hu

Eközben a 20-as, 30-as éveikben járó sportfavágók kiválóan szerepeltek. A Mátrában veretlen Strúbel Bence elképesztőt versenyzett, az Underhand, a Standing, de a Springboard számokban is a legjobb lett, Single Buckban pedig csak Pankotai Zoltán tudta megelőzni, és mindössze a Hot Saw rontotta el az összképet. A 64 lóerős épített fűrész ugyanis nem indult a 21 éves versenyző kezében, így DQ-t kapott. Ám ez is bőven elég volt az első helyhez. Juszkó Zsolt viszont a legjobb idejét vágta meg az utolsó versenyszámban, és Andráska Zoltán is teljesítette a feladatot, ami Bábolnán még értékes helyezést vett el tőle. Így aztán mindkét fiatal apuka dobogóra állhatott, bár éppen a családi helyzetük miatt erre nem is feltétlenül készültek. Mindketten keveset tudtak ugyanis készülni a Martin Komárek Emlékversenyre, de az erőnlétük és a koncentrációjuk esetében ebből nem sok érződött.