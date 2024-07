Az Egri Termál- és Strandfürdő 2023-ban megkapta a Családbarát hely címet, közleményük szerint ezért is igyekeznek minden korosztály számára színes, szórakoztató programokat és változatos kikapcsolódási lehetőséget biztosítani.

Koncert, mazsorettek és bábszínház mellet csobbanhatunk az egri strandon (Archív fotó)

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

– A szombati StrandKaland Családi Élménynapon óriás játékbirodalom várja a gyerekeket; kipróbálhatják az izgalmas óriás X-athlon akadálypályát, a csúszópályát, mászótoronyot, lézerharcot, megoldhatnak különféle ügyességei feladatokat, játszhatnak fajátékokkal, a kisebbeket pedig kosaras körhintával és ugrálóvárral készülnek a szervezők. Az alkotó kedvűek számára kreatív sarok is rendelkezésre áll majd. A felnőtt élménymedence mellett felállított színpadon számos bemutató, koncert és gyerekelőadás szórakoztatja a közönséget: delelőtt fellép az Egri Majorette Egyesület, koncertet ad az Egyszervolt Mesezenekar, délután bemutatót tart a Flexi-Team Sportegyesület, a Harlekin Bábszínház pedig az Ágas-bogas című családi koncertszínházával készül. 17 órától az ikonikus Bryan Adams világslágereit játszó , nemzetközi fesztiválokon is rendszeresen fellépő Room Service zenekar lép fel, 19.30-tól pedig az X-faktor 10. évadának második helyezettje, az énekes-dalszerző Paulina ad koncertet zenekarával – írták a hétvégi programról.

Katus Attila Best Body vízi aerobik óráján a nap folyamán háromszor is részt vehetnek a strand látogatói. A világ- és Európa-bajnok sportoló emellett életmód tanácsadással készül, valamint az étrend-kiegészítő termékeit és új sportruházat kollekcióját is megvásárolhatják a helyszínen az érdeklődők.