A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház adta hírül sajtóközleményben, hogy idén is nyári napközit szerveznek a kórházi munkatársak gyermekei számára. A kórház nyári napközijének elsődleges célja, hogy a gyermekek hasznosan tölthessék el szabadidejüket. A nyári napközi helyszíne a kórház refektóriuma, az étkezést pedig az intézmény konyhája biztosítja.

Jókedvűen telik a kórház nyári napközije.

Forrás: Markhot Ferenc Kórház

Mint írják, a gyermekek többek között a városok nevezetességeit keresik föl. Ellátogatnak majd Szilvásváradra, Tiszafüredre, Felsőtárkányba és Hatvanba is, ahol a városnézés mellett történelmi érdekességeket is hallanak majd. Ezentúl pedig fejlesztő programot is szerveztek a gyerekeknek hiszen kézműves foglalkozáson is részt vehetnek. Ez a program elsőként július 19-én valósul meg a kórház refektóriumában, a gyermekek segítségére pedig Eventus Szakközépiskolás diákok lesznek.