– Körülbelül egy hónappal ezelőtt keresett meg Zsidó László barátom, és pár mondatban össze foglalta Levi állapotát. Szülőként rögtön átéreztem a helyzet súlyosságát, és azonnal bele vetettem magam annak keresésébe, hogy miként tudnánk segíteni Leventének és családjának – mondta az ifjabb Forgács Péter.

Közelíti az egymillió forintot a mezőtárkányi horgásztó gazdái által összegyűjtött adomány

Forrás: Beküldött

Elmondása szerint épp Kökényesi Attilával forgatták az V. Mátravíz Kupát, s ezen az eseményen sikerült felvenniük egy anyagot, amelyben a Mátravíz családhoz fordult segítségért, ami nem is volt hiábavaló, ugyanis rengeteg felajánlás érkezett a hozzájuk látogató vendégek részéről, amit ezen az online felületen is köszönnek.

– A családommal úgy éreztük, hogy ez még nem elég, ezért gyűjtést szerveztünk a horgásztavon is. Kihelyeztünk egy adománygyűjtő dobozt a büfében, illetve szerveztünk egy Törpeharcsafogó versenyt is, amelynek a teljes nevezési bevételét is a dobozba helyeztük, ezen felül természetesen a büfé teljes hétvégi bevételét is felajánlottuk Levente gyógyulásért. Mindezek együttesen 875 ezer forintot tettek ki – újságolta a tógazda.

Péter hozzátette még: az adománygyűjtő dobozuk továbbra is elérhető bárki számára a büfében, a gyűjtés nem áll meg, innen folytatják tovább.