Közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülést tartott hétfőn a Gyöngyösi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Gyöngyösi Roma Nemzetiségi Önkormányzat is, adta hírül a városháza. Közlésük szerint mindkét grémium döntött a 2024. évi költségvetés módosításáról, és megtárgyalták a közelgő programok kapcsán felmerülő szervezési feladatokat.

Farkas János, a ruszin önkormányzat elnöke a közmeghallgatáson összefoglalta a közelmúlt eseményeit. Köszönetet mondott a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak az önkormányzati munkájukhoz nyújtott szakmai segítségért, valamint a Gyöngyös Városi Önkormányzatnak az anyagi támogatásért. Mint mondta, országszerte számos civil szervezettel kötött együttműködési megállapodást a ruszin önkormányzat. A gyöngyösiek közül kiemelte a Mátra Nyugdíjas Egyletet, a Gyöngyös Város Barátainak Körét, a Gyöngyösi Városszépítő és Védő Egyesületet, valamint a Rákóczi Szövetséget. Az elnök bemutatta a közösségnek Hancsárik Zsoltot, aki a nemzetiségi önkormányzati választáson mandátumot szerzett. Hancsárik Zsolt elmondta, hogy várakozással tekint a képviselői munka elé. Vendégként addig is részt vesz a nemzetiségi önkormányzat rendezvényein, és amennyiben a testület igényli, segít a feladatok ellátásában, tette hozzá. farkas János tájékoztatta a képviselőket a közelgő ruszin kulturális nap szervezési feladatairól is.

A városháza közlése szerint a roma önkormányzat ülésén kiderült, hogy ősszel, a sokéves hagyományhoz híven indulnak a szüreti főzőversenyen, az iskolaév megkezdésével pedig drogprevenciós napot szerveznek. Az éves közmeghallgatáson szó esett a két szegregátumban élők hétköznapjairól. Az elnök büszke arra, hogy a nemzetiségi önkormányzat kifejezetten jó viszonyt ápol az óvodákkal és az érintett iskolával is. A szülők többsége rendszeresen járatja óvodába és iskolába gyermekét. A szeméthelyzet továbbra is gondot okoz a két térségben. Szervezett szemétszedéssel, takarítással próbálnak példát mutatni a lakóknak, és arra ösztönözni őket, hogy mindenki tartsa rendben saját környezetét. A roma önkormányzat részt vesz a közfoglalkoztatási programban, és újra üzemel az irodája is, ahol hétköznapokon munkaidőben fogadják az ügyfeleket, tájékoztatott a városháza.