– Tegnap kereken 2 fokkal volt magasabb a hőmérséklet Körösszakálon, így trónfosztás történt. Továbbá az éjszaka is igen meleg volt, a legmagasabb minimum-hőmérsékletet rekordja is megdőlt, Szegeden csak 27 fokig "hűlt le" a levegő. Szívesen mondanánk, hogy ennél melegebb már nem lesz, de várhatóan holnap tetőzik a kánikula , helyenként akár 41 fok fölé is forrósodhat a levegő, így veszélybe kerülhet Magyarország abszolút hőmérsékleti rekordja – fűzték hozzá. Ez egyébként 41.9 fok és 2007-ben Kiskunhalason mérték.