Pedig, a második műtétnek is csak úgy van értelme, ha utána az 5. héttől kőkeményen elkezdik a rehabilitációt, az izmok dolgoztatását, nyújtását – heti 320 ezer forintért. – Így is sanszos, hogy amíg Hanna növésben lesz, ismétlődhet a műtét. Nem ismerek olyan, hasonló problémával küzdőt, akinek egy műtét elég lett volna. Olyan viszont igen, akinek 4 operációja is volt. Lenne egy végleges műtét, az SDR beavatkozás, ami ezt az izomfeszességet megszüntethetné, de az nagyon kockázatos. A gerincvelőben megkeresik azt az idegszálat, ami okozza a feszességet, és azt elvágják. Ha sikerül, akkor nagyon jó, de ha nem, még jobban lebénul. Így, marad a folyamatos küzdelem, hogy összegyűjtsük az újabb és újabb fejlesztések árát. Összeszámoltuk, hogy ha 12 millió forintot sikerülne összegyűjteni, akkor az elég lenne Hannának a műtétre, utána egy év rehabilitációra és arra a szükséges eszközre, amit Olaszországban gyártanak. Hannának lábsínt szoktunk készíttetni, mert az nyújtja a vádliját, 90 fokos szögbe készerítve a lábát. Magyarországon erre félévet kell várni, mire elkészül. Közben persze, ha nő a gyerek, addigra ki is növi. Olaszorszában van egy klinika, ahol ilyen segédeszközöket gyártanak, oda járnak az SMA-s gyerekek is. Ott 72 óra alatt legyártják, csak nekünk is ott kell tartózkodni. Addig ugyanis nem adják ki a kezükből, amíg pontosan nem illeszkedik a gyermek lábára. De ez sem olcsó dolog. Az olaszoknál egy állítógép 3000 eurónál kezdődik. Ehhez jön a lábsín, az 500-600 euró körül van, meg ami még kell, tehát itt is milliókról beszélünk – mondta Barczai Zsuzsanna.