Vasárnaptól kezdve hőségriadó van érvényben Egerben, ezért életbe lép a Városgondozás Eger Kft. ilyenkor esedékes munkaterve. Egy nagyméretű locsolóautóval járja a cég az utakat, sétálóutcákat, és hideg vizet permetez 11 és 12 óra között, írta közleményben Eged Renátó ügyvezető.

Locsolóautóval igyeszik enyhíteni a hőségen a városgondozás

Forrás: Beküldött fotó

– A kijuttatott víz ugyan hamar felszárad, de a legmelegebb órákban így is átmeneti közérzetjavító hatással bír. A hőségriadó alatt a belvárosban minden nap, valamint háromnaponta a külvárosban (az északi, a déli, valamint a Felnémet-Berva városrészekben) üzemel a locsolóautó a főbb közlekedési útvonalakon. Ezzel párhuzamosan a korábban kihelyezett három párakapu üzemelése is biztosított. A Városgondozás Eger Kft. a város 13 pontján ivókutak karbantartását is végzi, amennyiben a lakosság ezek bármelyikénél hibát észlel, azt a [email protected] címen lehet jelezni – írta a közleményben.

A nagy hőségben fontos a 80 ezer egynyári növény napi szintű vízellátása, ezt az utak locsolása mellett is folyamatosan végzi a cég. Emellett az önkormányzat által beszerzett 100 locsolózsák is hamarosan felkerül a közelmúltban elültetett facsemeték törzsére, hogy a növények fejlődését ezáltal is elősegítsék.