Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat

Forrás: Szent István Televízió YouTube csatornája

Az érsek kifejtette, Szent József nyomán életünket mások szolgálatába állítani, így olyan tettekre leszünk képesek, amelyekre önmagunkban, önmagunkért nem lennénk. A természetes önzést legyőzve, a szeretetből lehet teljes az emberek élete, egy apa, anya, férfi, nő képes élete súlypontját magán kívül helyezni. Szerinte szükség van mindenkinek a kopernikuszi fordulatra, saját magunk helyett az Urat helyezni az élet középpontjába, aki a másik emberben is fölfedezhető. Hiszen a Bibliában is leírták, aki ragaszkodik életéhez, elveszíti azt, aki pedig nem ragaszkodik életéhez e világon, örök életre őrzi meg azt. Az érsek hangsúlyozta, hiába lenne valaki igaz ember, egyedül nem fog menni neki, a bűn lehúzza, elbátortalanítja. Ugyanakkor nem is a bűnök elleni görcsös küzdelemnek kell a középpontban lennie, az embert az Úr teszi igazzá. Bízni kell benne és hinni, hiszen szeret bennünket, az életét adta értünk, s annál nagyobb szeretet nem létezik. Ezzel tett igazzá minket, eltörölte a bűnöket, az Üdvözítő visszafizette adósságunkat, hiszen bűn nélkül helyettünk vállalta a halált. Isten irgalmas, csak kérni kell bocsánatát, hívta föl a figyelmet a főpásztor.