Sirokban a Petőfi úti gólyafészek sajnos megsemmisült, ám helyette új otthonra lelt egy gólyacsalád a Pintér család kertjében. Tuza Gábor polgármester szenvedélyes természet-és állatvédő ember hírében áll. Hajnali sétái alkalmával figyel mindenre, a növény- és állatvilág sokszínűségére.

Ma reggeli bejegyzésében örömmel számolt be arról közösségi oldalán, hogy öt év elteltével a Pintér család kertjében felállított gólyafészek benépesült.

Azt írta: A türelem rózsát, akarom mondani gólyát terem! Végre elfogadták, remélem véglegesen, a szerintem legalább öt éve, a Pintér család által felállított gólya fészkelő helyet. Mint tudják a Petőfi úti gályafészek sajnos megsemmisült, de ma reggel azt láttam, hogy a Pintér család kertjében felállított gólyafészek-kezdeményen egy gólya kényelmesen tollászkodott. Jó lenne, ha véglegesen ideköltözne, hozná a párját is. Aki a madarakat szereti, rossz ember nem lehet. Szurkoljunk, hogy ide költözzenek! Szerencsére a hivatal környékén, a korábbiakhoz képest plusz öt fecskefészek van, sőt a közösségi ház udvarán lévő tujabokorba egy rozsdafarkú pár is fészket rakott. A iskola falában (sajnos a vakolat leesett) verebek fészkeltek be. A veréb is madár, ráadásul, ha jól tudom, már védett is. De röpdös korülöttünk barázdabillegető, szajkó, ökörszem, sármány, nagy fakopáncs, sőt a fenyvesben két varjúcsalád is fészkel! Szép, madaras napot kívánok mindenkinek ebben a nagy melegben! - zárta gondolatait.