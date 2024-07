Szabó Zsolt országgyűlési képviselő szerint amikor bölcsődét avatunk, akkor mindig a jövő mellett teszünk hitet.

– Rózsaszentmárton az elmúlt mintegy húsz évben rengeteget fejlődött. Főleg az utóbbi években mindent megtett azért, hogy vonzó településsé váljon, befogadója legyen a fiatal családoknak, a gyermeket vállalóknak, és így minél több gyermek szülessen a faluban. Ezért óvodát, iskolát újítottunk föl, bölcsődét nyitottunk – a mai naptól már kettőt –, és remélem, érik a harmadik is. Felújított utakat, közösségi tereket, új orvosi rendelőt, szociális ellátó épületet, polgármesteri hivatalt tudhatunk a községben. A növekvő gyermeklétszám okán folyamatosan nő az igény a bölcsődei, óvodai és iskolai férőhelyek bővítésére. Betelepülnek a fiatalok a faluba, minden eladó ház elkel. Ez mindannyiunknak jó, azt gondolom. Hála a kormány fiatalok érdekében tett lépéseinek, egyre többen vállalnak itt gyermeket. Hogy mit hoz a jövő, azt nem tudjuk. Mi egy dolgot tudunk: dolgozni. Jelen esetben is összefogott a település, rengetegen dolgoztak itt közösségi munkában rendbe tenni a környezetet, takarítani. Ebből is látszik, hogy Rózsaszentmártonban dolgos emberek, családok laknak, akik hosszú távon élni szeretnének, a jövőben gondolkodnak, a jövő számára építenek – fogalmazott Szabó Zsolt.

Az avatóünnepségre ellátogatott Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. Köszöntőjében utalt arra, nem volt mindig magától értetődő, hogy bölcsődéket adunk át. Mint mondta, a huszadik században háborúk, forradalmak, diktatúrák is nehezítették ezt. Aztán, amikor már lett volna rá lehetőség, hosszú ideig a politikai akarat hiányzott, tette hozzá.

– Amikor 2010-ben a polgári kormány újra átvette az ország irányítását, akkor az első és egyik legfontosabb elhatározása az volt, hogy Magyarországon egyrészt egy olyan családbarát közeg jöjjön létre, ami lehetővé teszi minden vágyott magyar gyermek megszületését. Másrészt, ha már megszülettek, a felnevelésük ne okozzon anyagi nehézséget. Ennek nagyon fontos sarokköve az is, hogy nemcsak anyagi biztonságot szeretne a magyar kormány biztosítani a magyar családoknak, hanem a döntés szabadságát is. Hiszen, amikor egy kisgyermek megszületik, eljön az idő, amikor közösségbe szeretné adni őt a család különböző okoknál fogva, például azért, mert az édesanya szeretne visszaállni a munkába. A magyarországi bölcsődei hálózat ezt nagyon megkönnyíti: 2010 óta a bölcsődei ellátó férőhelyek száma megduplázódott, azon intézmények száma pedig, amelyek bölcsődei ellátást biztosítanak, megnégyszereződött. Magyarországon ma már háromszor több településen érhető el ez az ellátási forma – hangsúlyozta Nagy-Vargha Zsófia.