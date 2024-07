Ezért nem vesszük észre, amikor belénk fúródik

A kullancs, mielőtt átszúrná a bőrünket, előbb nyálával érzésteleníti azt, ezért nem vesszük észre, amikor belénk fúrja a fullánkját. Így éri el, hogy akár napokon át zavartalanul szívhatja a vérünket, anélkül, hogy észrevennénk. Nem is a feje, hanem az állkapcsa az, ami gyakran a bőrünkben marad, miután a testét eltávolítottuk. Ez különösebb bonyodalmat nem szokott okozni, általában néhány nap alatt magától kilökődik, de ha mégsem, akkor forduljunk szakemberhez, mivel bár fertőzést nem, gyulladást ez is okozhat. A kis élősködők hang- és szaginger hatására találnak ránk, méghozzá a leggyakoribb esetben a saját kertünkben. Felnőttek esetében elsősorban az alsó, gyermekeknél a felső testrész is védendő. A vastag farmer jobban véd a kullancs ellen, mint a kordbársony, hiszen a „szőrös” felületek jobban vonzzák az állatot. Még a levetett ruházatban is kivárhatják a megfelelő alkalmat az emberi testtel való kapcsolódásra.