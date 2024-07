Kedd este 9 óra előtt elkezdődött az Utcazenészek Versenye és a Képzőművészeti Utcafesztivál. Bár a fesztivál magját továbbra is az amatőr zenészek és képzőművészek tömege adja, a szervezők a dupla jubileumot gazdag programmal ünneplik meg. A Dobó téren és az Eszterházy téren is színpadot állítanak, melyeken felváltva követik majd egymást a koncertek az 5 nap alatt. A legismertebb fellépő idén a Zaporozsec lesz, de mellettük számos népszerű dallamot játszó emlékzenekar is fellép. Persze az utcazene kedvelői számára az elmúlt 10 évből már jól ismert amatőr zenészek is visszatérnek városunkba, hogy ünnepi koncertet adjanak az egrieknek.

Megnyílt a két fesztivál, amely megtölti Eger belvárosát művészettel

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Az elmúlt 4 évben olyan mértékben megnőtt a jelentkező alkotók létszáma a Képzőművészeti Utcafesztivál iránt, hogy már nem csak egri alkotók állítanak ki, hanem az ország 20 városából érkeznek művészek. Többek között: Székesfehérvár, Piliscsaba, Budapest, Debrecen, Győr, Balatonlelle, Ózd, Kalocsa, Sárbogárd, Veszprém. A megnövekedett létszám miatt ez a fesztivál a tavalytól az Eszterházy térre költözött, ahol a fás ligetes részben a sétányok mentén alakítanak ki kiállító tereket. Minden nap új alkotások, és zenére történő látványfestés programokkal várják az érdeklődőket.