Ahogyan már korábbi cikkünkben megírtuk, több Heves vármegyei település is tart hideg-, illetve melegrekordot. Ki szerettük volna deríteni, hogy vajon idén megdől-e a július 12-i melegrekord. Fogtunk egy hőmérőt és délután fél egytől fél kettőig a várost jártuk. Mondani sem kell, hogy rettentő nagy hőség volt. Kevés volt ekkortájt a járókelő a városban, aki kint volt is igyekezett az árnyékos részekre húzódni, de többen választották lehűlésükhöz a Dobó téri párakaput is. Ebédidő révén pedig sokan ültek a városi éttermek, kávézók teraszán egy hideg üdítő társaságában.

A 40 fok alapján a 38,9 fokos melegrekord megdőlt.

Forrás: Hornyák Réka/Heves Megyei Hírlap

Három helyszínt tűztünk ki célul, ahol egy kicsit elidőztünk, hogy magunk is megtapasztaljuk a forróságot. Elsőként az Eszterházy tér parkjába mentünk, ahol a fák alá, egy félig árnyékos, félig napos padra telepedtünk le és kitettük a hőmérőt. Némi várakozás után - mikor már mi is éreztük, hogy egészen melegünk van egy helyben is - felvettük a hőmérő adatait.