A szomszédos sátorban a kóstolásé volt a főszerep. Az aranysárga baracklekvárt palacsintába hajtogatva, de herőcével – vagy ahogy sokan ismerik, csörögefánkkal – is meg lehetett ízlelni. Krizsóné Kakuk Éva közösségszervező, könyvtáros elmondta, a palacsintából egy ilyen nap során 200-300 adagot is meg kell sütni a vendégeknek, ami dupla munkát jelent, mert egy adagba két édes finomság dukál.

– A falusi vendégfogadók indították el a napot még a 2000-es évek elején. Amióta nagyobb rendezvénnyé nőtte ki magát, az önkormányzat szervezi a kisnánai lakosok segítségével. Már ma is jöttek szép számmal érdeklődők, pedig még dél sincs, délutánra pedig csoportot is várunk. A kisgyermekekkel érkezőknek népi játékok is rendelkezésre állnak, de rajzolhatnak is a csemeték. Természetesen a vár is látogatható, és gyönyörű termelői barackot is árulnak a gazdák – részletezte Krizsóné Kakuk Éva.

A friss gyümölcs mellett természetesen vásárolni is lehetett a lekvárokból. A választék bőséges volt. A Lizi lekvárok széles kínálatában a különlegességek kedvelői számára ott volt a feketeribizli és az egres keresztezéséből készült jostalekvár, vagy például a Bo-Szi lekvár, azaz a bodza-szilva párosításából főzött finomság. Aki az egyféle gyümölcsből készült lekvárokra esküszik, az többek közt válogathatott somból, fügéből, málnából, almából és őszibarackból készült csemegék között. Többféle különleges ízesítésű szörp is volt a kínálatban.