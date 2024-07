Nyilas Ilona, a Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke portálunk kérdésére elmondta: Magyarország területileg második legnagyobb borvidékén kicsit ellentmondásos most a helyzet, mert korábban arról folyt a szó, hogy nagyon korai lesz a szüret. Ennek oka, hogy volt sok eső, jött a meleg, így sokkal előrébb járt a vegetáció, mint általában szokott lenni. De most ez a két-három hete tartó nagy forróság egy picit megzavarta a természetet, így a szőlőt is. Magának a szőlőnek a tökéletes érése lassult le, vagy más folyamattá alakult át.

Mindkét borvidékünkön az Irsai Olivér szedésével kezdenek a gazdák (Illusztráció)

Forrás: Ujvári Sándor

– Sajnos hallunk olyan tényekről is, szerencsére nem a mi borvidékünkről, hogy megégnek a szőlők, nem lesz olyan teljes értékű a fürt. Két héten belül, ha mérhető mennyiségű csapadék érkezne hozzánk – bízunk is ebben –, akkor szerintem egy jó közepes termést tudnánk betakarítani. Nálunk kisebb még a szárazság, de az ország más részein már aszályról beszélnek. Szerencsére a Mátrai Borvidéken mi még nem beszélünk aszályról, de csapadékhiányról igen – fogalmazott a szakember. Mint megtudtuk tőle, a szüretkezdésről eltérőek a vélemények itt a borvidéken is. Van, aki azt mondja, hogy már az augusztus 5. körül megkezdődhet. Nyilas Ilona átlagban az augusztus 10-15. közötti időszakot kalkulálná inkább. A borvidéken az Irsai Olivérrel – amiből meghatározó mennyiség terem – kezdenek, de ahol van Néró szőlő, ott azt szedik először, vagy a Csabagyöngyét, de ezek itt nem jellemzők. Kérdésünkre a hegyközségi tanács elnöke megerősítette, hogy a fehér szőlő aránya 70-80 százalék közötti, s csak a maradék 20-25 százalék a kékszőlő.

Egerben folyik a szüretelés

Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Mint kuriózumra, rákérdeztünk a jégbor készítésre is, azt tudakolva, vannak-e akik foglalkoznak még ezzel. Nyilas Ilona szerint erre az utóbbi időkben nem nagyon volt példa, mert igazából nagy fagyok sem voltak. De nagyon nagy a kockázat is, mert a szüret végén a madár- és a vadkár is elég jellemző a Mátra közelsége miatt. Eléggé kockázatos tehát kint hagyni olyan sokáig a szőlőt. – Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a nagy szüret – amikorra is a szőlőnek a 90-95 százaléka betakarításra kerül – október közepére érhet véget. Az elmúlt két év a rosszabb termések évei voltak. A 2022-es az aszály, a tavalyi a gombabetegségek miatt. Ezekhez képest mindenképpen jobbnak mondható az idei, de a nagy átlagot tekintve a közepes jelző illik a 2024-es várható termésre – fogalmazott a Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsának az elnöke. Farkas László arról tájékoztatta portálunkat, hogy az Egri Borvidéken alapvetően jó mennyiségi és minőségi várakozások jellemzőek.