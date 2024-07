– Mentőmotorosként szinte bármilyen feladatnál bevethető vagyok, hiszen a lélegeztetőgépen és a gyógyszeradagoló pumpán kívül a betegellátásban nélkülözhetetlen minden felszerelés megtalálható a motoron, ami egy hagyományos esetkocsin is. Mivel én beteget nem szállítok, mehetek egyből a következő beteghez, amíg egy mentőautó a kórházba szállítást végzi. Ez egy igazi Jolly Joker szerep! A nyári időszakban nem csak turista, de sajnos baleset is egyre több van. Vigyázzon magára és családjára, hogy minél kevesebb dolgunk legyen a nyár folyamán! Arra kérem, legyen ön is a motoros mentés támogatója, hogy baj esetén a leghatékonyabb segítséget nyújthassuk az utakon. Szeretne még többet megtudni a motoros mentésről és a speciális Honda CRF1100 motorokról? Hadd mutassam be ebben a videóban, miről is szól a munkám– hívta fel a figyelmet dr. Gál Domokos.