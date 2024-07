A nyári forró napokon sokan csak sóvárgunk a hűvösebb idő után, persze aki igazán előrelátó és tudatos, az már most gondolkodik a téli tüzelőjéről – hívja fel a figyelmet az Egererdő Zrt.

Bár a hőségben nem könnyű a fűtésre gondolni, nem árt előre gondoskodni a téli tüzelőről (Illusztráció)

Forrás: Cseh Gábor/Vas népe

A városokban otthonunk melegét sokféleképpen biztosíthatjuk, de a vidéki emberek számára az egyik leggazdaságosabb, helyben előállított és nem utolsó sorban megújuló tüzelőanyag a tűzifa. De miért pont a tűzifa a jó választás?

Van egy pár érvük a tűzifa mellett. A tűzifa megújuló energiaforrás, hiszen minden kitermelt idős fa helyén fiatal facsemeték növekednek, ezzel is biztosítva a folytonosságot, az erdők örök jelenlétét. A szigorúan szabályozott fenntartható erdőgazdálkodásnak köszönhetően sem az erdőterület, sem a lakosságnak biztosított tűzifa mennyisége nem csökken.

Jól tudjuk, hogy a tűzifa égése során csak annyi széndioxid kerül a levegőbe, amennyit a fa élete során megkötött. Így ha nem tüzeljük el a fát, hanem hagyjuk az erdőben elkorhadni, akkor szintén hasonló mennyiségű szén-dioxid szabadul fel. A szén-dioxid tartalom mellett a víztartalomra is érdemes odafigyelni, hiszen a száraz tűzifa magasabb fűtőértéke akár kétszerese is lehet a nedvesének. Az állami erdőgazdaságok ellenőrizhető származású készletből kedvezőtlen időjárás esetén is ki tudják szolgálni a lakosságot.

A tűzifát többféle választékban értékesítik az állami erdészeti Zrt.-k, így a vevők igényei szerinti minőségben, fafajban, méretben tudják biztosítani a megújuló energiaforrást. A vidéki élet elválaszthatatlan része az otthon melegét biztosító tűzifa. A házak fűtési berendezései általában alkalmasak fatüzelésre (kályha, kandalló, sparhelt, vegyestüzelésű vagy faelgázosító kazán), de más, megújuló energiaforrásokkal (nap-, szél-, geoenergia) is jól kombinálható megoldást jelentenek. A helyből vagy néhány 10 kilométeres távolságból érkező tűzifa termelése, felkészítése, szállítása helyi embereknek ad munkát, ezzel is támogatva a vidék népességmegtartó erejét és munkaerőpiacát.