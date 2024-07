– Programjában többször is visszaköszönt a civil szféra, illetve a helyi vállalkozók, vállalkozások témaköre, valamint a közszféra. Részleteiben miből áll majd az e téren végzendő munka?

– Igen nagy szükség van a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, helyi vállalkozások és osztálytalálkozók támogatására, például rendezvényhelyszínek, termek, sátrak, padok, asztalok biztosítására. De a Tájház és környezetének rendbetétele és rendeltetésszerű használata is csak a civil szervezetek bevonásával történhet. A Civil ház fűtésrendszerét is ki kell alakítani és rendeltetésszerűen használni. A helyi vállalkozók, gazdálkodók éves találkozója, a különböző okokból innen elvitt vállalkozások visszacsábítása is új lendületet adhat a településnek. Az egyik legevidensebb cél a közintézményekkel való jó kapcsolattartás. Egyebek között az önkormányzati, a óvodai, az egészségügyi dolgozók, szociális gondozók, közfoglalkoztatottak, iskolai dolgozók éves csapatépítő tréningje külső helyszínen a munkájuk megbecsülésének egyfajta kifejeződése lehet.

– Eddig többnyire az emberekről esett szó? Mi a helyzet a "tárgyakkal"?

– Ezen a téren is akad tennivaló jócskán. Pályázatok függvényében az önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése, karbantartása, ipari park létrehozása, azaz pontot tenni a létező projekt végére, az ivóvíz hálózat korszerűsítése, az ártézi kút üzembe helyezése, utak- padkák- járdák felújítása. Az utcák felújítása, aszfalttal történő burkolása, járdák térkövezése mind-mind a falusiak életminőségét szolgálnák. De meglévő dolgainkat is gondozni kell, így például a csapadékvíz elvezető árkok, átereszek tisztítása és karbantartása elengedhetetlen. Fenn kell tartani a településünkhöz méltó tisztaságot – szemétgyűjtők kihelyezése közterületekre, padok visszaállítása –, mégpedig falugondnok segítségével. Ezzel együtt a falu közbiztonságának megújítása, kamerarendszer rendbetétele és rendeltetésszerű működtetése, polgárőrség visszaállítása is elvégzendő feladat. Nem utolsó sorban pedig stabil gazdasági helyzet kialakítása, munkahelyteremtés. Reményeim szerint hasznosítani tudom majd, hogy vállalkozóként az évtizedek folyamán nagyon sok kapcsolatot tudtam kialakítani.