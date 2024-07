– Tovább ismerkedtünk Nagyréde történetével, túléltük a török támadásokat, portyákat. Megtudtuk, hogy honnan ered a Nagyréde elnevezés, hogyan alakult ki a mai település. Az újkorba, a földesúri kastélyok ismertetésével léptünk át, a hős Rhédey grófok története lenyűgözte a gyermekeket. Ezután felkerekedtünk, gyalogosan ellátogattunk a Fáy-kastélyhoz, ahol Tóth Péter fafaragó művész várt bennünket, aki a kastély parkjában mesélt a fa sokoldalú felhasználásáról, a megmunkálás folyamatáról. Milyen szerepet is tölt be, a mai és az egykori ember életében egy fából készült tárgy, szerszám, ami akár örök életű is lehet, ha vigyáznak rá. A kellemesen hűvös időben faraghattak is a gyermekek, a kézműveskedés kikapcsolta őket, lázasan dolgoztak, saját, kis elképzeléseiket megvalósítva. Közvetlenül tapasztalhatták meg, hogy mennyi munka szükséges egy apró felület megmunkálásához. Ebéd után a könyvtárba látogattunk el, a gyermekek azonnal elfoglalták magukat, társasjátékoztak, olvastak, nézelődtek, kölcsönöztek. Nagyon tetszett nekik a könyvtár, volt, aki még sosem járt ott. A délután további részét az Arany János úti játszótéren töltöttük el, ahol vidáman fociztak, hintáztak, homokoztak – sorolta a könyvtáros.

– A szerdai napon ismét előadást hallgathattak a gyermekek. A délelőtt folyamán az egri Bródy Sándor Könyvtárból jött el hozzánk egy kolléga, aki a Hungarikumokról mesélt, sok, érdekes, színes könyvvel illusztrálva mondandóját. Természetesen, a fiúk Puskás Ferencről faggatták a legtöbbet, de kiderült, hogy a tarhonya és a gomb használata is magyar sajátosság. Az előadás után kézműves foglalkozáson vehettek részt, mindenki készíthetett színes papírokból egy jellegzetes hungarikum-tárgyat, vagy színezhettek, rajzolhattak. Ebéd után kirándultunk a faluban, megnéztük Nepomuki Szent János szobrát, aki többek között a hidak és hajósok védőszentje, a Szent Imre Római Katolikus templomot, a Virág úti kőkeresztet, majd a közeli játszótéren lazítással zártuk a napot. Csütörtökön mozgalmas nap elé néztünk, hiszen egész nap kirándulós programok várták a gyermekeket. A délelőtt folyamán a Pincesorra mentünk fel, ahol az Eco-Pajtás alapítvány munkatársai vártak bennünket. A magas fák árnyékában hűsölve a fenntarthatóságról, a környezet megóvásának fontosságáról beszélgettünk. Felgyalogolva a dombtetőre, egy madárházat helyeztünk ki, itt szó esett az állatvilág segítéséről, amibe az alapítvány kutyusainak is volt beleszólásuk, a gyerkőcök nagy örömére. Az előadás után még egy gyors kvízjátékra is sor került, ami a heti ismereteket foglalta össze. Az ízletes ebéd után a T-Bor Pincészet várt bennünket, levendulát szedhettünk, bárányokat nézhettünk, majd a rekkenő hőségben, egy-egy pohár levendulás limonádéval kedveskedett a gyermekeknek helyi Vendéglátónk. Köszönjük szépen! Visszafelé a könyvtárban pihentek meg a gyermekek, itt a fenntarthatóságról, környezetvédelemről keresgéltünk könyveket, illetve beszélgettünk a pazarlás, a talajszennyezés káros hatásairól. Miért is jó a konyhakert, a kerékpárral közlekedés, valamint miért hasznos, ha otthon rovarhotelt helyezünk ki, rovarlegelőt készítünk – emlékezett vissza Kovácsné Erki Dalma.