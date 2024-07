A választási kampány kezdetén, Vig Zoltán polgármester több alkalommal is hangsúlyozta, hogy a kampány időszakában és az önkormányzati ciklusok közötti átmeneti időszakban sem állhatnak le a betervezett fejlesztések Lőrinciben. Ez a kijelentés megállta és megállja a helyét most is –írja a Lőrinci Hírei.

Befejeződtek az útfelújítási munkálatok a Bem József utcában. Elkészült az Összekötő utca - Bajcsy-Zsilinszky utca és a Jegenye sor járda felújítása, mintegy másfél kilométer hosszan kapott új aszfalt burkolatot a gyalog és kerékpár út, így kényelmesen és gyorsabban elérhető a városközpont az erőműi városrészről.

Továbbá megújult a Mikszáth Kálmán utcát és a Pozsonyi utcát összekötő járda felülete is. A város számos utcájában kátyúk és a megsüllyedt utak javítása is befejeződött. Elkészült az Erőmű tér 29. szám alatt található orvosi rendelő épületének energetikai felújítása. Tíz centiméter szigetelést kapott a homlokzat és új hófehér színezést, valamint szigetelést kapott még a pince és padlásfödém és az épület csapadékvíz elvezetése is megoldott lett.

Hamarosan befejeződik a közterület figyelő kamerarendszer bővítése ami keretében 14 új kamera került kihelyezésre amelyek között van rendszám figyelő és térfigyelő kamera is. Selypen a Nefelejcs úton a parkolók kivitelezése is elkezdődött, amely keretében 11 párhuzamos állású parkoló létesül újonnan és várhatóan július végére elkészülnek.