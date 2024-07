Mostanában rákaptam arra, hogy a Facebook hirdetési oldalán, a Marketplace-en nézelődök. Nem feltétlenül vásárlás miatt, sokszor csak kedvtelésből, mert rendkívül meglepő, néha vicces, olykor azonban elborzasztó hirdetéseket láthat az ember. Ezen a felületen magánszemélyek hirdethetnek, jóformán bármit. Én legtöbbször autós hirdetéseket szoktam nézegetni, mert azok érdekelnek mostanában. Többfajtába futhat bele az ember az eddigi tapasztalataim alapján. Vannak az értelmes, normálisan összeszedett hirdetések, vannak a gépelési hibával vagy helyesírási hibával írt, de még értelmezhető hirdetések és vannak az értelmezhetetlen, egybefüggő mondatok nélküli hirdetések, amik sokszor még rengeteg hangulatjellel is tele vannak írva. Utóbbi verziónál sokszor felötlik az emberben, hogy mire is gondolt a költő? De az értelmezhetetlen szövegek mellett a hirdetések képei is meg tudják lepni az embert, ugyanis nem mindig használhatóak a referenciaképek.

A „kedvenceim” azok az eladni kívánt tárgyról készített elmosódott képek, amikből a potenciális vásárló nem látja a termék részleteit. Ehhez a fajta képhez „pluszpont”, ha még este készült fotóról beszélünk, úgy elmosódott mellett még sötét is. Bár azzal sincs előrébb a vásárló, mikor több méterről vagy éppen pár centiről, darabokban van lefotózva a hirdetett autó. Nem tudom, hogy az így hirdetett tárgyakat, autókat el tudják-e adni, mindenesetre, ha én hirdetnék, biztosan figyelnék az átláthatóságra.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)