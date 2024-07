Elárulták, tíz epizódot forgattak a sorozatból (eddig öt jelent meg, de augusztus végéig kikerül a többi is), az utca emberét is szórakoztatónak találták, de mémológiát is, ami univerzális nyelv, szélsebesen száguldanak vele az információk, bejön a nézőknek.

A beszélgetésből kiderül, mit adnak a természettudományok a gyerekeknek. Rázsi András szerint többet mint elsőre gondolnák, rengeteg kompetenciát fejlesztenek, nyelveket, szövegértést, logikát. Azért is kell ezeket tanulni, mert nincs éhező természettudós, és hogy tisztában legyünk azzal, hogy működik a világ, ellenálljunk az áltudományoknak. A világban minden összefügg mindennel, a művészeteket, történelmet is jobban megérti, aki jártas a természettudományokban.

Novák Blanka szerint a problémamegoldó készség is fejlődik. A tudomány körülvesz bennünket. Egyénileg és anyagilag is ki lehet bennük teljesedni, innovatív szegmensek is vannak és piaci igény van rá. A tudás pénzre váltható. A személyiség is befolyásolja, milyen kutatók lesznek az emberekből: diplomaták, karizmatikusok, analitikus elmék, pirománok, határokat feszegetők.