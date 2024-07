– Amikor 2011-12 után megkezdődtek a városi intézmények, a kastély, a parkok felújításai, észrevehetővé vált, hogy egyre többen látogatnak el Hatvanba minden korosztály képviseletében, s ma is így van ez. Magam is többször fogadtam hozzánk érkező nyugdíjas csoportokat, s ők elismerően beszéltek városunkról. Sokat teszünk azért, hogy a fejlődés tovább folytatódjon, és ebben nagy segítségünkre vannak a helyi nyugdíjasok. A város támogatja a programjaikat, amelyekkel akár a hatvaniakat, akár az ide látogatókat megörvendeztetik. A mi nyugdíjasaink ezzel ragyogóan tudnak élni, a civil alap is hozzásegíti őket ahhoz, hogy szép műsorokat adjanak, bálokat rendezzenek. Úgy gondoljuk, alapvető kötelessége egy önkormányzatnak, hogy gondoskodjon róluk is csakúgy, mint minden lakosról. A nyugdíjasok köszönetnyilvánítását a város támogatásáért a visszájára fordítanám olyan értelemben, hogy mi köszönjük meg nekik, amiért ilyen sokat tesznek Hatvanért. A mai mellett számos térségi, regionális vagy éppen országos rendezvényen, sőt, külföldi találkozókon vesznek részt. Derék nyugdíjasaink mindenütt megállják a helyüket, öregbítik a város jó hírnevét. Hatvanban három nagy nyugdíjas csoport van, elég nagy létszámmal, akik szervezetten, aktívan kapcsolódnak be városunk társadalmi életébe. Ez ráadásul azért is nagyon fontos, mert nem otthon szomorkodnak vagy unatkoznak helyette. Az aktivitásukkal egyben segítik a munkánkat, hiszen – mondhatom úgy is – kijelölik azt az irányt, amit az önkormányzatnak a továbbiakban is követni kell ahhoz, hogy a város élete pezsgésben maradjon – fogalmazott Szinyei András.

A műsort követő bálhoz Farkas Attila Martha Graham amerikai táncos koreográfus gondolatainak tolmácsolásával adta meg az alaphangot. Eszerint a tánc a lélek rejtett nyelve. A mozgás és a zene az öröm forrása. A rendszeres táncolás fejleszti az agyi működést, és késlelteti a leépülés folyamatát. A tánc karbantartja a mozgásunkat és a szellemi folyamatokat. A tánc a legmagasztosabb, a legmegindítóbb és a legszebb a művészetek között, mert nem puszta lefordítása az életnek, hanem az élet maga, ajánlotta Martha Graham gondolatait a bálozók figyelmébe Farkas Attila.