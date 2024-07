A Mediaworks Hungary Zrt. érdekeltségébe tartozó tizenkilenc vármegyei lap előfizetői vehettek részt a június 24. és 2024. július 6. között rendezett, már hagyományosnak számító nyereményjátékon. A sorsolást július 24-én délelőtt tartották Miskolcon, az Észak-Magyarország napilap szerkesztőségében.

A Mozaikkereső játék országos sorsolása. A képen: Hadanich Dalmaelőfizetési marketing manager, Gácsi Nóra Media Works Zrt. munkatársa, Dr. Burkus János közjegyző

Forrás: Vajda János / Észak-Magyarország

Hadanich Dalma előfizetői marketing menedzser, a játék szervezője a Mediaworks Hungary Zrt. képviseletében köszöntötte a sorsoláson megjelenteket. Elmondta, hogy a Mozaikkereső a hűséges előfizetők nyereményjátéka. Ebben a játékban csak azok vehettek részt, akik a játék ideje alatt fizetett előfizetéssel rendelkeztek.

Az előfizetői státuszt, ahogy a játékszabályzatban is le van írva, utólag fogjuk a terjesztési rendszerben ellenőrizni. Emellett feltételként azt is megszabtuk, hogy a játékosok a lapok hasábjain megjelent mozaikdarabokat hiánytalanul ragasszák fel a játékszelvényre, amit kitöltve küldjenek be a kiadó szelvényen megadott címére. A Mozaikkereső nyereményjáték, mint minden évben, most is nagy népszerűségnek örvendett. Összesen 14 765 darab játékszelvény érkezett be a megadott határidőre – ismertette.

Először a napilaponkénti nyereményeket sorsolták ki a vármegyék lapjainak játékosai közül. A sorsolás dr. Burkus János miskolci közjegyző felügyelte. A húzásban Gácsi Nóra, a Mediaworks Zrt. munkatársa segített. Napilaponként kisorsoltak 1 nagyképernyős TV-t, 3 darab 50 000 forint értékű és 5 darab 10 000 forint értékű Spar vásárlási utalványt. Arra az esetre, ha valamelyik kihúzott nyertesnél hiányozna az előfizetői státusz, minden nyereménykategóriában két-két tartalék nyertest is húztak.