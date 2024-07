A parlagfű pollenkoncentrációja várhatóan július utolsó hétvégéjén több helyen is elérheti a tüneteket okozó szintet, az allergiás tünetek erősségének mérséklése érdekében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) azt javasolja a parlagfű virágporára érzékenyeknek, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést vagy keressék fel kezelőorvosukat a megfelelő gyógyszeres kezelés beállítása érdekében. A témában megkerestük a Heves Vármegyei Kormányhivatalt azért, hogy megtudjuk, mi a parlagfűhelyzet szűkebb hazánkban. Kővágó Melinda, a kormányhivatal növény-és talajvédelmi osztályának vezetője úgy fogalmazott, bár a pollenszezon már javában tart Heves vármegyében is, jelenleg a levegőben a csalánfélék pollenkoncentrációja közepes, a gombafélék magas koncentrációt mutatnak. A parlagfű pollenszemei már megjelentek ugyan a levegőben, de még tüneteket nem okozó, alacsony koncentrációban.

Heves vármegyében óriási parlagfüves részre bukkantak

Fotó: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Az allergia sajnos Heves vármegyében is nagyon sok ember életét keseríti meg. Ennek egyik fő kiváltó oka a hazánkban a legerősebb allergén növényként ismert parlagfű, annak virágpora, vagyis a parlagfű pollen. – A parlagfű tömeges virágzása és pollenszórása vármegyénkben a sokéves tapasztalatok szerint csak augusztus második felétől várható, de az idei év időjárása a gyomnövény fejlődésének igen kedvező volt. Vármegyénkben a július hónap első felének időjárását döntően a kánikula, 30 Celsius fok feletti napi maximum hőmérsékletek és ezzel párhuzamosan lokálisan és hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadéktömeg jellemezte. Így a parlagfű nagyobb volumenű virágzása már augusztus elején várható lesz. A Heves Vármegyei Kormányhivatal ebben az évben is kiemelt fontosságú feladatként végzi a rendkívül allergén parlagfű mentesítésével összefüggő tevékenységeket – közölte.

Andornaktálya határában, drón segítségével folyt a parlagfű felderítése

Fotó: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Parlagfű: ha bimbós, már bírság jár érte!

Kiemelte, a parlagfű elleni védekezés a földhasználók törvényben meghatározott kötelezettsége, amely a bel- és külterületekre egyaránt vonatkozik. A védekezési kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzését külterületen az ingatlanügyi hatóság (a kormányhivatal földhivatali osztályai), belterületen a jegyző végzi. Kiemelt célként a hatóság törekszik arra is, hogy elősegítse a földhasználók önkéntes jogkövető magatartását. Ezért az idei évben is alkalmazzák az Agrárminisztérium által 2022-ben bevezetett eljárási elemet, mely szerint a hatóság a parlagfű megjelenését minden fejlődési állapotában felderíti, így már a gyomnövény száras- leveles állapotát is jegyzőkönyvben rögzíti. A kormányhivatal földhivatali osztályai 2024. május 13-tól megkezdték a határszemléket, amelyek során külterületeken a parlagfű előfordulását is felderítik. Azokat a jegyzőkönyveket, amelyeken száras-leveles állapotú parlagfű kerül felvételezésre, a földhivatalok átadják a növény- és talajvédelmi hatóságnak.