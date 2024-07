Három évtizede, 1994 tavaszán alakult meg a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége. Azóta – a pandémia két esztendejét kivéve – évente a hagyományos polgárőrnapon adtak randevút egymásnak az önkéntes civil bűnmegelőző egyesületek tagjai. Az idei találkozó a jubileum jegyében zajlott a tiszai település hangulatos vízparti környezetében, ahol köszöntője után dr. Tóth József tiszanánai polgármester emlékszalagot kötött a szövetség zászlajára.

A pétervásárai Zay Józsefet ünneplik a polgárőr társai

Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

A kezdetekkor – mint Völgyi Ferenc, a Heves Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke felidézte – tizenhét egyesület fogott össze, s az akkori csapat mindössze 370 tagot számlált. A vármegyei egyesületek ma már fontos részei a hungarikumnak számító civil szervezetnek.

– Ma a százhárom egyesületben csaknem háromezer polgárőr vigyázza a helybeliek nyugalmát. Az időközben alkotott polgárőr törvény, s a különböző szakmai pályázatok révén mind anyagi, mind technikai téren jelentős fejlődés következett be. Ennek köszönhetően a polgárőrség mára elérte az aranykorát, s nem valószínű, hogy nélküle a vármegyében is kedvezően javulna a közbiztonság – mondta Völgyi Ferenc, aki köszönetet mondott valamennyi, a köznyelvben „kukás mellényesként” becézett társának.

Egyikük, egy magas, erős testalkatú, barázdált arcú férfi a neve hallatán meglepetten lépett ki a találkozó résztvevőinek a sorából. A Pétervására Város Polgárőr Egyesület tíz éve szolgáló alapító tagját ugyanis a Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozatával tüntették ki. Nem számított erre az elismerésre, vallotta be, számára már az is sokat jelent, ha a helybeliek jó szóval illetik a tevékenységüket. Rendszeresen ott vannak a közterületeken, biztosítják a rendezvényeket ma már Váraszón és Ivádon is.

Addig szolgálok, ameddig az erőm engedi

– mondta az elismerésben részesült férfi, aki mellett már ott ül a járőrautóban a fia is, Ferenc korábban ifjú polgárőrként került az egyesületbe.

Zay Józsefet és vele együtt valamennyi önkéntes szolgálatot ellátó társát köszöntötte a jubileumi napon dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő, aki – bibliai idézettel élve – olyan „mustármaghoz” hasonlította a polgárőrség szervezetét, amely kikelve erős fává terebélyesedik, s a jó fa jó gyümölcsöt terem.

Önök mindig ott vannak, ahol szükség van a jelenlétükre. Egyre nő a társadalmi megítélésük, miután évtizedek óta a köz javára cselekednek, nem véletlenül érdemlik ki a Kormány támogatását is

– hangsúlyozta a honatya.