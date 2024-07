TISZAFÜRED. TISZAFÜRED ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HETILAPJA. 1904. ÁPRILIS 21.

A járás központja.

Miután a képviselő választókerületek rendezése már olyan stádiumban van, hogy azzal a belügyministérium szakosztályai foglalkoznak, nekünk szintén kell már most actioba lépnünk, hogy az eddigi anomália szerint Tiszafürednek kellett átmennie Poroszlóra képviselőt választani – megszünjék.

Láttuk a sorozásnál, hogy mily szépen és rendben folyt le az egész járásnak Tiszafüreden való előállitása és hogy senkinek sem jutott eszébe azt hangoztatni, hogy a járás központja nem Tiszafüred, hanem Poroszló és ott kellene sorozni!

Mert megjegyzendő, hogy kizárólag ezzel az egy indoklással lehetett a poroszlói választói kerületet crealni, hogy Poroszló ezen kerületnek a központja.

Történt pedig ez abban az időben, midőn Poroszlóról Tiszafüredre járhatatlan uton kellett közlekedni és a Tiszán a kompon való átkelés mintegy lehetetlenné tette tul a tiszai községeknek a választásra való érkezését.

Azóta sok viz folyt le a Tiszán és sok minden történt! Épült első sorban egy kő út, másodsorban épült egy remek vashid a Tiszán át és végül épült vasút mely lényegesen megkönnyitette a közlekedést.

Rendszeresen a járási főszolgabiróság székhelye egyszersmind kell, hogy a választókerület központja legyen. A közigazgatási hatóságnak saját székhelyén a kellő intézkedéseket jó eleve megtenni, hogy a választók háboritatlanul gyakorolhassák legszebb polgári jogukat és szabadon cselekedhessenek meggyőződésük és elveik szerint.

Nem kell hát bővebben indokolni, hogy a logika czélszerűség Tiszafürednek követeli a választókerület székhelyét és hogy a új kerületek beosztásánál szünjék meg a poroszlói választókerület és létesittessék egy tiszafüredi választókerület…

A városi képviselőtestület volna hivatva első ­sorban, hogy e kérdésben a kezdeményezést megtegye. Adjon be kérvényt de haladéktalanul a belügyminister úrhoz, hogy a választó­kerületek kikerekitése és rendszeresitése alkalmával, legyen figyelemmel Tisza­füredre is, hogy városunk amely székhelye a járásbiróságnak, szolgabiróságnak kell, hogy a választókerületnek is székhelye legyen.

GYÖNGYÖSI UJSÁG. TÁRSADALMI HETILAP. 1904. JÚLIUS 24.

Mennyi pap van Magyarországon?

Nem érdektelen dolog, a ki kiváncsi rá, most megtudhatja, minden különösebb fáradozás nélkül. A Magyarországon megtelepült 88 római kath. szerzetesrend 191 rendházában 1881 férfi szerzetes lakik; a 69 női rend 299 rendházában 3927 apácza. Van azután az ország 3235 római kath. anya- és 11,588 leányegyházában 2727 plébános, 1724 káplán, 589 más állású pap, 1152 növendékpap, 270 nyugalomba küldött és 250 világi pap és szerzetes. A görög kath. négy szerzetesrendjének 9 rendházában 44 szerzetes lakik, a 2101 anya- és 3011 leányegyházának 1042 plébánosa, 639 káplánja és 112 egyéb állású papja van. A görög keletieknek 5 rendjük van, amelynek 15 rendházában 43 szerzetes lakik. A 2138 anya- és leányegyháznak 1959 plébánosa, 236 káplánja és 40 egyéb állású papja van, a növendékpapok száma 205, a nyugalmazottaké 29, világi pap és szerzetes csak 4 van. Az ágostai evangelikusoknak 899 anya- és 882 leányegyházuk van 914 lelkészszel, 176 segédlelkészszel; van még 215 növendék és 42 nyugalmazott pap. Az evengelikus reformátusok 2039 anya- és 449 leányegyházában 1937 lelkész, 219 segédlelkész, 313 növendékpap és 20 nyugdijas pap van. Az unitáriusoknak 118 anya- és 59 leányegyházuk van, 105 lelkészszel és 205 segédlelkészszel. Növendékpapjuk 15 van, nyugalmazott 4. A zsidóknak 559 anya- és 1810 fiókhitközségében 389 rabbi és 131 rabbi-jelölt van.

HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1907. AUGUSZTUS HÓ 11.

Bezin-robbanás.

Tarnaszentmiklóson, Kaáli István szérüjén e hó 6-ikán cséplés közben, a benzin-motor szétrobbant és az égő benzint a kazalra is ráöntötte, mely azonnal lángbaborult. A munkások ijedve futottak szét, s hogy komolyabb baj nem történt, az egyedül Horváth Endre jegyző lélekjelenlétének tudható be; mert rögtön észrevette a veszedelmet és a szétszaladt munkásokat visszatéritette, mely tette által kiszámithatatlan veszedelemtől óvta meg a községet, mert a lángbaborult kazlat csakhamar eloltották s igy anyagi kár alig történt.

Tallózta: Szilvás István