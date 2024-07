Nehéz helyzetbe került Feldebrő mellett több környező település, mondta megkeresésünkre Jakab Ernő, Feldebrő polgármestere. Elárulta, hogy a környező települések polgármestereivel folyamatosan egyeztetnek és próbálnak együtt megoldást találni, hiszen ugyanebben a szituációban van Aldebrő, Nagyút és Vécs is.

Bezár a posta, patt helyzet alakult ki több hevesi településen is (Illusztráció)

Forrás: Flajsz Péter/Komárom-Esztergom megyei 24 Óra

– Sejtettük, hogy ez be fog következni, hogy a többi kistelepülés után majd nálunk is be fog zárni a posta. Nem hittük volna, hogy ennyire hamar, de már a hivatalos értesítést is megkaptuk, miszerint augusztus elsejétől bezár a feldebrői kirendeltség is. Ezt követően több választási lehetőséget kínált fel nekünk is a posta. Egyik az, hogy a postapartneri együttműködés keretében az önkormányzat veszi át a kirendeltséget. A másik az, hogy a posta további üzemeltetésére egy lehetőleg helyi vállalkozót találunk. Ha ezek közül egyik sem működik, akkor a posta egy mobilposta szolgáltatást tud telepíteni hozzánk, ami azonban csak rövid, megkötött ideig elérhető a hét pár napján – részletezte a jelenlegi helyzetet Jakab Ernő.

Hogyan oldják meg a települések a helyzetet, ha bezár a posta?

Elmondta, hogy a legnagyobb akadály abban, hogy a települések önkormányzatai vagy egy vállalkozó üzemeltesse tovább a postát, az az anyagi vonzat. A Magyar Posta Zrt. ugyanis csak egy dolgozó minimálbérét támogatja, minden mást, így a többi dolgozó bérét, a helyet és annak fenntartását, valamint a rezsit is az üzemeltetőnek kell fizetnie. Továbbá, a szerződésben az is meg van kötve, hogy amennyiben az üzemeltető nem teljesíti az elvárt feladatokat, ha például csak egy nap is kimarad a nyitva tartásból, abban az esetben az üzemeltetőnek kemény kötbért kell fizetni a postának.

Jakab Ernő elárulta, hogy Aldebrővel közösen már vállalkozót is kerestek meg az ügyben. Egy olyan helyi lakost kértek fel, akinek van ingatlana Aldebrőn és Feldebrőn is egyaránt. Céljuk az lett volna, hogy közösen kitalálják azt a rendszert, amiben a vállalkozó üzemelteti a két település postáját. Azonban a lehetetlen feltételek és magas elvárások miatt nem vállalta el a vállalkozó sem a munkát.