Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Oklevélátadó Díszünnepségének adott otthont az Egri Bazilika július 5-én. A Bölcsészettudományi és Művészeti, valamint a Pedagógiai Kar végzősei 10 órától, a Gazdaság- és Társadalomtudományi, az Informatikai, illetve a Természettudományi Kar hallgatói pedig 15 órától vehetik át diplomájukat.

Több százan vették át diplomájukat a Bazilikában

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

A délelőtti ünnepségen elhangzott, a 2023/24-es tanév tavaszi félévében 1168 tanuló zárta le sikeresen a tanulmányait. Egerben 1046-an tettek eredményes záróvizsgát, alapszakon 599, mesterképzésben 211-en teljesítették az oklevél megszerzéséhez szükséges követelményeket. Délelőtt 393, délután 385 tanuló vehette át személyesen a dokumentumot.

A diplomásokat dr. Ternyák Csaba, egri érsek köszöntötte.

– Szívből gratulálok önöknek. Nem csak családjuk, hanem barátaik, s az egyetem vezetése is büszke a teljesítményükre. A diploma átvételével következnek a munkásévek. De ne menjenek el Egerből üres kézzel, mindkét kezükbe jut valami. Ezért vigyék magukkal a két legfontosabbat, amit itt megtanulhattak. Erre a két ajándékra emlékezteti önöket az Eszterházy-téren található két épület, a Líceum és a Bazilika. Egyik a ráció, az értelem, a másik a hit temploma. Közös bennük, hogy mindkettőben az igazságot keressük. Vigyék magukkal az igazság szeretetét! – mondta az érsek.

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, az intézmény életében az egyik legszebb, legmeghatóbb pillanata ez az esemény.

– Diplomájuk átvételével el is búcsúznak alma materüktől, ahol reményeink szerint tudást és kultúrát is tudtunk közvetíteni is számukra. Ez év november 4-én lesz 250 éve, hogy megnyitotta kapuit az intézmény, visszavárjuk ünnepünkre önöket is – taglalta.