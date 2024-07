Idén a szokásosnál két héttel korábban élvezhetjük már a kiváló minőségű hazai görög- és sárgadinnyéket, köszönhetően a termesztéstechnológia fejlesztésének és a fajtaválaszték bővülésének – mondta a közösségi médiában közzétett videójában Nagy István agrárminiszter.

A tárcavezető emlékeztetett, az elmúlt években a görögdinnye exportja jelentősen nőtt. A hazai fogyasztás is magas, a görögdinnye esetében 10-12 kilogramm/fő, míg a sárgadinnyénél 1,5-2,2 kilogramm/fő évente. Hozzátette, 2024-ben 1198 termelő foglalkozik görögdinnyével és 269 termelő sárgadinnyével, összesen 3 ezer 665 hektáron termesztve görögdinnyét és 436 hektáron sárgadinnyét, melyek területe az elmúlt évhez képest jelentősen bővült. Az idei szezonban várhatóan 160-180 ezer tonna görögdinnyét takarítanak be, ami a kedvező időjárási feltételeknek is köszönhető – részletezte a miniszter.