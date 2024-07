Jó ideje nem telik el nap Kerecsenden, hogy ne fordulnának segítségért a békés emberek a polgármesterhez, a polgárőrökhöz, a rendőrséghez az egyre terjedő droghasználattal kapcsolatban. Mivel nagyrészt ehhez köthető a vagyon elleni bűncselekmények gyarapodása is, Sári László, a település vezetője több alkalommal is jelezte szóban és írásban különböző fórumokon, hogy a helyzet hovatovább tarthatatlan. Szavai úgy tűnik, visszhangtalanul maradtak, mivel érdemben semmilyen változás nem történt a faluban az elmúlt években.

Robbanásig feszült a helyzet a drogok miatt Kerecsenden (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Portálunkat is megkeresték olyan családok, akik arról panaszkodtak, hogy náluk a családban szerencsére nincs fogyasztó, ők, „csak” abban érintettek, hogy a település azon részén élnek, például a Pataki út végén, ahol nem telik el éjszaka, hogy ne randalíroznának a drogtól kábult emberek. Ismerik a terjesztőket is, akikről az a hír járja, hogy jó ideje kábítószerrel kereskednek. A békés lakosok sokszor egész éjszaka nem tudnak aludni, mert folyamatos a hangoskodás, a gyalogos és az autós forgalom. A pihenni vágyó emberek rendszeresen kialvatlanul járnak dolgozni, torkig vannak azzal, hogy senki semmit nem tesz. A polgármesterhez ugyanez a panasz érkezett a Váci Mihály út végéről, a Pacsirta útról és a Dankó útról is.