A Nemzeti Régészeti Intézetnél a mezőkeresztesi csata helyszínének feltérképezését célzó projekt 2022-ben indult, több mint 100 kilométert érint és Bakos Gábor régész vezetésével zajlik. Már több alkalommal is beszámoltak róla, hogy milyen leletek kerültek elő, s most egy újabb videóban mutatták be őket. Néhány hete a kutatás során előkerült, bécsi fillérekből álló éremkincset is bemutatták.