A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campus, valamint a Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet oktatóiból, munkatársaiból és hallgatóiból álló Mi folyik itt Gyöngyösön? nevű csapat is indult a hétvégén a MATE hagyományos nyárköszöntő Regatta Fesztiválján Szarvason, adta hírül portálunknak Nagy Réka, a gyöngyösi campus kommunikációs munkatársa. Mint mondta, a június 28. és 30. között megrendezett sportrendezvényen 17 csapatban mintegy 450 munkatárs, jelenlegi és egykori hallgató, illetve szurkolóik vettek részt a baráti megmérettetésen, amelynek középpontjában idén is a sárkányhajózás rendkívül látványos vízi sportja és természetesen a vizsgaidőszakot is lezáró aktív kikapcsolódás állt, tette hozzá Nagy Réka.

Mint megtudtuk, a rendezvény megnyitóján dr. Gyuricza Csaba rektor köszöntötte a megjelenteket, és örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy e több mint 10 éves rendezvény hagyományát tovább öregbítheti az egyetem. Köszönetet mondott Szarvas vezetésének is a város együttműködéséért és a regatta megszervezésének támogatásáért. A rendezvény évről évre egyre több egyetemistát, amatőr versenyzőt vonz határon innen és túl, akik a különleges, figyelemfelkeltő festésű, elöl sárkányfejjel, a tatnál sárkányfarokkal díszített hajók lapátosaiként vagy dobosaiként kívánják kipróbálni magukat.

Nagy Réka elmondta, hogy a 17 induló – egyenként húsz fős – csapat tagjainak egy 200 méteres versenypályán kellett megmérkőzniük egymással, amely versengés nem csak jó erőnlétet, de kiváló összhangot is megkövetelt a versenyzőktől. Utóbbiért feleltek a hajók orrában tempósan ütő dobosok. A 2024. évi MATE Regatta Fesztivált a MATE Alumni csapata nyerte meg, a gyöngyösi gárda holtversenyben a 7. helyen végzett.