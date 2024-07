MÁTRAVIDÉK. SZÉPIRODALMI ÉS TÁRSADALMI KÖZLÖNY. 1880. JULIUS 24.

Parád.

A Mátra ölében nyugvó kies fürdő, nagy napoknak néz eléje; zene zengés, vidám zaj, mulatók csoportja fogja ellepni a lombos fák alját s élénk zsibongás hangjait fogják visszaverni az erdőkoszoruzta ős bérczek. A mulatság, mely mint a hajdani provenczei cour d’amours-ok három napig fog tartani. A hangversenynyel az érdekes műsorban látjuk tündökölni Lőrinczffy Paula urhölgy ösmert jeles műkedvelőnk nevét, ki Liszt egyik Rapsodiáját fogja előadni zongorán. Sólymosi Elek kitűnő vendég művészünk és Reiner Antónia kisasszony, szintársulatunk közkedveltségű tagja is kirándultak, hogy szavallat és ének által emeljék a hangverseny fényét. Résztvettek még benne Kovács Endre úr, Békessy Irma kisasszony, a bpesti nemzeti szinház bájos tagja, ki jelenleg a fürdőben időz és Balatony Alrféd úr. Nagy dicséret illeti Gáspárdy Gyula urat, ki e szép műsort összehozta, s átaljában a mulatság teremtője volt. Ma pedig a fényes bál, melyre Egerből is többen készülnek. A mulatságok berekesztése vasárnap lesz a galamb lövészettel, mely után aztán csöndes lesz ismét Parád, s a sétányokon csupán ez elmult szép napok emlékének árnya fog borongani.

GYÖNGYÖSI UJSÁG. TÁRSADALMI HETILAP, MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. 1904. JUNIUS 5.

Gyöngyösi speczialitás.

Nem képzeljük, hogy a föld kerekségén máshol követnének el oly butaságot, mint a mi városunkban az utczaseprésnél. Hála Istennek, ha nem sepernek. Ez valóságos jótétemény reánk nézve. Sajnos azonban most, hogy püspök, generális földieink fordultak meg szülőföldjük szép határán, persze meg kellett bolygatni a szemétrakásokat is. Neki állanak tehát néha néhány csepp víz fellocsolása után, de legtöbbször egészen száraz állapotában a szemétdomboknak és söpörnek. Az utczákat, házakat, járókelőket porfelhők lepik el. Aki tud, eszeveszetten menekül, a sietők pedig köhögéstől elfojtott hangon szidják a polgármestert, kapitányt és káromolják Istent. A söprő emberek nem hallanak, nem látnak semmit, gépiesen dolgoznak tovább. Azután apró halmocskákat raknak. Az eddig szerényen meglapult szemét katonásan, glédába rakva büszkélkedik az országút két oldalán. De kevélysége nem lehet tartós. Jön egy forgószél és jobbra-balra, előre-hátra, vágja széjjel akár csak a japániak a muszkát. a járókelők immár a második porczió baczillust szedik magukba. Végre azután – mint csata után az egészségügyi csapatokat – szemetes kocsikat lehet észlelni a látóhatáron. A szél által itt-ott meghagyott szemétdomb-részleteket ujra megpiszkálják és mint szelelésnél a gabonát, hányják fel a kocsira. Jó része kocsiderék helyett szélnek megy ennek is. Mikor a kocsi végre megtelik és elindul, elül-hátul, oldalt és mindenütt hullatja rakományát szerteszéjjel és mikor rendeltetési helyére jut a kocsi üres, a piszok, szemét pedig itt marad köztünk és velünk holtunk napjáig, mely hogy egyik-másikunknál hosszúra nyúlik, bizony nem hatósági közegeinknek a sertepertélésnél tanusitott gondosságának tulajdonitandó. – Most pedig nehogy a viszonyainkat nem ismerők eme szomorú leirást tréfának tekintsék, teljes komolysággal kijelentjük, hogy ez szóról-szóra igy történik és állitásainkat tanukkal bizonyitani, sőt esküvel megerősiteni is készek vagyunk.

EGRI POSTA. EGYSZERSMIND A HEVESMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. MÁJUS 11-ÉN 1862.

Hirdetések.

Uj vendégfogadó. Alólirt tisztelettel jelenti, hogy a t. egervárosi hatóság engedelmével a káptalanutczában a posta melletti Luby-féle 335-ik számu házat kibérelvén, azt minden szükségesekkel ellátva, kényelmes szállodául alakitotta át. Jelentem továbbá, hogy valamint az étteremet kellően kidiszittettem, azonképen a vendégszobákat egészen újonnan és diszesen kibutoroztattam, általában a csinról és minden kényelemről gondoskodtam; nem különben gondoskodtam előre, s ezentul is fő törekvésem lesz, hogy a t. vendégeket mindenkor fris és izletes ételekkel és italokkal lássam el, szóval a t. közönség megelégedését pontos kiszolgáltatás, s czélszerü ellátás s mi legfőbb tisztaság által kiérdemelni igyekvendem. Ennek következtében ezen, a közönség kényelméért inditott vállalatomat a t. közönség kegyébe és pártfogásába ajánlom. Megnyittatik e hó 11-én. Kömlei K. Antal vendégfogadós.

Tallózta: Szilvás István