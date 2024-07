Sirokban az utóbbi időben a megnövekedett a teherforgalom, ezen belül a kőszállító teherautók forgalma. A sebességgel, a zajjal is gond van. Tuza Gábor polgármesterhez több lakossági panasz is érkezett az elmúlt időszakban a zavaró jelenséggel kapcsolatban. Közösségi oldalán arról számolt be, hogy a 24-es számú főút és a 2412-es számú összekötő út (Sirokban a Petőfi út) a Magyar Állam tulajdonát képezi, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Vármegyei Igazgatósága kezelésében van. Az említett fő út és a Petőfi út siroki szakaszán egyelőre nincs súly- és mennyiségi korlátozás. A sebességkorlátozás a KRESZ-ben, a lakott területre vonatkozó 50 kilométer per óra vonatkozik.

Sem a közút kezelőjének, sem a fuvarozónak, vagy fuvaroztatónak semmiféle kötelezettsége nincs arra, hogy a helyi önkormányzatot tájékoztassa a nem önkormányzati tulajdonú utakon történő szállítások céljáról, időbeli és mennyiségi intervallumáról, vagy engedélyt kérjen a szállításra. A jelenleg érvényben lévő szabályok ezek. Épp ezért, vagy ennek ellenére a polgármester próbál információt szerezni a problémás szállításokkal kapcsolatban. Kezdeményezett egy helyszíni bejárást is a felvetett probléma megoldásának reményében - tájékoztatta a lakosságot a polgármester.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)